Бут забил 2-й гол в НХЛ и стал третьей звездой матча с «Оттавой». У форварда «Юты» 2+2 в 17 играх сезона

Даниил Бут из «Юты» забил второй гол в НХЛ .

20-летний нападающий «Юты » Даниил Бут забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы » (3:1) и прервал серию из 6 игр без очков. Его признали третьей звездой встречи.

Сегодня форвард провел на льду 13:32, реализовал один из двух бросков в створ, допустил две потери, заблокировал один бросок и выиграл одно вбрасывание из одного. Показатель полезности – «плюс 1».

В этом сезоне Бут провел 17 матчей и набрал 4 (2+2) очка при полезности «плюс 2».