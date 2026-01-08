Бут забил 2-й гол в НХЛ и стал третьей звездой матча с «Оттавой». У форварда «Юты» 2+2 в 17 играх сезона
Даниил Бут из «Юты» забил второй гол в НХЛ .
20-летний нападающий «Юты» Даниил Бут забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:1) и прервал серию из 6 игр без очков. Его признали третьей звездой встречи.
Сегодня форвард провел на льду 13:32, реализовал один из двух бросков в створ, допустил две потери, заблокировал один бросок и выиграл одно вбрасывание из одного. Показатель полезности – «плюс 1».
В этом сезоне Бут провел 17 матчей и набрал 4 (2+2) очка при полезности «плюс 2».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости