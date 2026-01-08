«Рейнджерс» пытаются выменять Шервуда у «Ванкувера». Канадцы хотят пик 1-го раунда за 30-летнего форварда (The Athletic)

«Рейнджерс» пытаются выменять Шервуда у «Ванкувера».

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, «Рейнджерс » активно пытаются заполучить нападающего «Ванкувера » Кифера Шервуда .

30-летний хоккеист станет неограниченно свободным агентом этим летом. «Кэнакс» предложили ему новый контракт, но стороны далеки от сделки из-за разницы в зарплатных ожиданиях.

«Кэнакс» надеются получить за Шервуда как минимум выбор в первом раунде драфта. У команды из Нью-Йорка есть два пика в первом раунде драфта-2026.

В этом сезоне Шервуд набрал 22 (17+5) очка за 42 игры при полезности «минус 7». Он занимает второе место в НХЛ по числу силовых приемов – 202. Зарплата игрока – 1,5 млн долларов в год.