«Колорадо» и «Юта» сыграют в «Зимней классике» в 2027-м. Матч пройдет в Солт-Лейк-Сити

«Колорадо» и «Юта» сыграют в «Зимней классике» в 2027 году.

НХЛ объявила, что «Колорадо » и «Юта » сыграют в «Зимней классике» в 2027 году. Матч регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе пройдет в Солт-Лейк-Сити, дата будет определена позже.

Встреча состоится на Rice-Eccles Stadium в кампусе университета Юты. Арена вмещает до 54 тысяч зрителей на матчах по американскому футболу.

Предыдущая «Зимняя классика» состоялась 3 января 2026-го. «Флорида» уступила «Рейнджерс» (1:5) в Майами.

Фото дня. Зимняя классика НХЛ – в Майами!