Перри временно покинул «Лос-Анджелес» из-за болезни члена семьи. У 40-летнего форварда 9+12 за 35 матчей в этом сезоне
Перри временно покинул «Лос-Анджелес» из-за болезни члена семьи.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Кори Перри временно покинул расположение клуба из-за болезни члена семьи. Сроки его возвращения не уточняются.
В текущем сезоне 40-летний форвард провел 35 матчей и набрал 21 (9+12) очко при полезности «0».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
