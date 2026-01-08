В 94 года умер Глен Холл. Голкипер провел 552 матча подряд в НХЛ – рекорд лиги для вратарей
В 94 года умер рекордсмен НХЛ Глен Холл.
В 94 года умер член Зала хоккейной славы, бывший голкипер «Чикаго», «Детройта» и «Сент-Луиса» Глен Холл. Причина смерти не уточняется.
Он дебютировал в 1952 году, но стал основным вратарем в 1955 и выступал до сезона-1970/71 включительно.
Холл трижды завоевывал «Везина Трофи», а также по разу выигрывал «Конн Смайт Трофи» («Сент-Луис», 1968) и Кубок Стэнли («Чикаго», 1961).
По ходу карьеры Холл провел в старте 502 матча подряд в регулярных чемпионатах, с учетом плей-офф – 552 игры. Это рекорды НХЛ для вратарей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости