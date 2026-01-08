В 94 года умер Глен Холл. Голкипер провел 552 матча подряд в НХЛ – рекорд лиги для вратарей

В 94 года умер рекордсмен НХЛ Глен Холл.

В 94 года умер член Зала хоккейной славы, бывший голкипер «Чикаго», «Детройта » и «Сент-Луиса » Глен Холл . Причина смерти не уточняется.

Он дебютировал в 1952 году, но стал основным вратарем в 1955 и выступал до сезона-1970/71 включительно.

Холл трижды завоевывал «Везина Трофи», а также по разу выигрывал «Конн Смайт Трофи» («Сент-Луис», 1968) и Кубок Стэнли («Чикаго », 1961).

По ходу карьеры Холл провел в старте 502 матча подряд в регулярных чемпионатах, с учетом плей-офф – 552 игры. Это рекорды НХЛ для вратарей.

