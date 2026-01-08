  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • В 94 года умер Глен Холл. Голкипер провел 552 матча подряд в НХЛ – рекорд лиги для вратарей
13

В 94 года умер Глен Холл. Голкипер провел 552 матча подряд в НХЛ – рекорд лиги для вратарей

В 94 года умер рекордсмен НХЛ Глен Холл.

В 94 года умер член Зала хоккейной славы, бывший голкипер «Чикаго», «Детройта» и «Сент-Луиса» Глен Холл. Причина смерти не уточняется.

Он дебютировал в 1952 году, но стал основным вратарем в 1955 и выступал до сезона-1970/71 включительно.

Холл трижды завоевывал «Везина Трофи», а также по разу выигрывал «Конн Смайт Трофи» («Сент-Луис», 1968) и Кубок Стэнли («Чикаго», 1961).

По ходу карьеры Холл провел в старте 502 матча подряд в регулярных чемпионатах, с учетом плей-офф – 552 игры. Это рекорды НХЛ для вратарей.

50 лучших вратарей в истории НХЛ. Финал

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
Глен Холл
logoЧикаго
logoДетройт
logoСент-Луис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Демидов – без очков в матче с «Калгари» (4:1). У форварда «Монреаля» ни одного броска в створ за 15:04 на льду
вчера, 03:37
Овечкин против «Далласа»: 18-й гол в сезоне, 2 броска, 1 хит, 2 потери и полезность «минус 2» за 19:43. У него 37 очков в 44 играх
вчера, 03:13Видео
Малкин о «Питтсбурге»: «Когда мы играем правильно, умно, мы можем обыграть любую команду. Мы показали это в последних 5 матчах, ребята играют потрясающе»
7 января, 21:59
Главные новости
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
9 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
31 минуту назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
56 минут назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
23 минуты назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
35 минут назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
45 минут назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55