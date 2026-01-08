Демидов – без очков в матче с «Калгари» (4:1). У форварда «Монреаля» ни одного броска в створ за 15:04 на льду

Фоврард «Монреаля» Иван Демидов не набрал очков в матче НХЛ с «Калгари».

Нападающий «Монреаля » Иван Демидов не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари » (4:1).

20-летний россиянин провел на льду 15:08, не отметившись бросками в створ (два – в блок) и силовыми приемами. У него одна потеря, один перехват и один заблокированный бросок.

В этом сезоне на счету Демидова 36 (10+26) очков в 43 матчах. Он сохраняет лидерство в гонке бомбардиров среди новичков.