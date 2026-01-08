  • Спортс
  • Ларионов о Зайцеве: «Непростое включение, мы терпеливо ждали, когда он будет чувствовать себя хорошо. Он играл неброско, это отличает защитника, который делает работу качественно»
1

Ларионов о Зайцеве: «Непростое включение, мы терпеливо ждали, когда он будет чувствовать себя хорошо. Он играл неброско, это отличает защитника, который делает работу качественно»

Игорь Ларионов оценил игру Никиты Зайцева в матче с «Ладой».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с «Ладой» (5:4 ОТ) оценил игру защитника Никиты Зайцева.

– Зайцев сыграл впервые за два месяца. Как оцените его игру?

– Непростое включение в команду и игру. Мы терпеливо ждали, когда он будет чувствовать себя хорошо. Важно было дать паузу, не форсировали. Тренерский штаб контролировал ситуацию.

Первый матч провел хорошо. Было видна его нервозность на тренировках, игровая практика – это другая история. Парень опытный, можно занести в актив игру. Он играл неброско, это отличает защитника, который делает свою работу качественно.

– Насколько тяжело настраивать игроков после Нового года?

– Очень правильный вопрос, не хочется по горячим следам давать оценку матчу. Сейчас должен осесть туман. Проведем полный анализ перед вылетом в Магнитогорск, покажем ребятам те вещи, которые от них хотим видеть.

Хорошая команда знает, как обороняться, держать счет, делать игру так, чтобы она не была сухой и зритель не скучал. Сегодняшняя игра останется в памяти многих людей. Конечно, хочется выигрывать 5:1, 6:1, но когда счет 4:4 удаление, гол… Это часть той истории и непредсказуемости, которая бывает в хоккее.

Когда в июле начинали путешествие в СКА, мы говорили, что не хотим быть командой одного звена. Выходя на тот горизонт, где хотим быть в плей-офф, мы хотим, чтобы было три-четыре звена, которые делают свою работу правильно. Сегодня это было показательно. Давайте не будем кого-то хвалить, это победа команды, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
