Защитника «Виннипега» Флери выписали из больницы. Он получил перелом носа и ушиб спины

Защитник «Виннипега» Хэйдн Флери выписан из больницы.

Защитник «Виннипега » Хэйдн Флери был выписан из больницы.

Он вернулся в расположение «Джетс».

Напомним, игрок был доставлен в больницу после удара о борт в матче НХЛ с «Вегасом» (3:4 ОТ). Форвард «Голден Найтс» Киган Колесар завершил силовой прием против Флери, и тот по инерции врезался в борт. Удар пришелся на верхнюю часть спины и шею. Флери унесли со льда на носилках.

«У него сломан нос, ушиб спины. Конечно, это не то, что мы думали сначала. Это не так серьезно, как мы думали, когда его уносили на носилках. Он довольно сильно ударился, он это почувствовал. Но здорово видеть его сегодня здесь, видеть его в раздевалке», – сказал тренер Скотт Арниел .

Арниел отметил, что они все еще определяют, получил ли Флери сотрясение мозга.

«Нужно подождать и посмотреть. Когда так сильно бьешься головой… Я пока не говорю, что это сотрясение мозга, но должно еще пройти несколько дней, нужно посмотреть, как он себя чувствует. Он может проснуться через три дня и чувствовать себя прекрасно [или] через три дня у него могут возникнуть проблемы», – добавил тренер.

В текущем сезоне Флери провел 17 матчей за канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал очков при полезности «минус 7».