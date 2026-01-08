  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Защитника «Виннипега» Флери выписали из больницы. Он получил перелом носа и ушиб спины
1

Защитника «Виннипега» Флери выписали из больницы. Он получил перелом носа и ушиб спины

Защитник «Виннипега» Хэйдн Флери выписан из больницы.

Защитник «Виннипега» Хэйдн Флери был выписан из больницы.

Он вернулся в расположение «Джетс».

Напомним, игрок был доставлен в больницу после удара о борт в матче НХЛ с «Вегасом» (3:4 ОТ). Форвард «Голден Найтс» Киган Колесар завершил силовой прием против Флери, и тот по инерции врезался в борт. Удар пришелся на верхнюю часть спины и шею. Флери унесли со льда на носилках.

«У него сломан нос, ушиб спины. Конечно, это не то, что мы думали сначала. Это не так серьезно, как мы думали, когда его уносили на носилках. Он довольно сильно ударился, он это почувствовал. Но здорово видеть его сегодня здесь, видеть его в раздевалке», – сказал тренер Скотт Арниел.

Арниел отметил, что они все еще определяют, получил ли Флери сотрясение мозга.

«Нужно подождать и посмотреть. Когда так сильно бьешься головой… Я пока не говорю, что это сотрясение мозга, но должно еще пройти несколько дней, нужно посмотреть, как он себя чувствует. Он может проснуться через три дня и чувствовать себя прекрасно [или] через три дня у него могут возникнуть проблемы», – добавил тренер.

В текущем сезоне Флери провел 17 матчей за канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал очков при полезности «минус 7». 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВиннипег
logoНХЛ
logoСкотт Арниел
logoХэйдн Флери
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хишир, Майер, Йоси, Фиала, Нидеррайтер, Курашев, Андригетто – в составе Швейцарии на ОИ-2026
7 января, 20:36
«Виннипег» провел «вечер украинского наследия» на матче с «Вегасом». В меню были борщ и джет-доги со сметаной, выступила музыкальная фолк-группа, танцевальный коллектив развлекал зрителей в перерывах
7 января, 12:09
«Виннипег» проиграл 10 матчей подряд и идет последним в НХЛ. В прошлом сезоне клуб взял Президентский кубок, набрав 116 очков в регулярке
7 января, 09:01
Главные новости
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
8 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
30 минут назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
55 минут назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
22 минуты назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
34 минуты назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
44 минуты назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55