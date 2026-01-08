Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Макдэвид – 2-й, Селебрини – 3-й, Кучеров – 4-й, Бедард – 5-й

Маккиннон и Макдэвид – в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии THN.

Нэтан Маккиннон назван главным претендентом на «Харт Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент по версии The Hockey News. Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. 1. Нэтан Маккиннон («Колорадо»); 2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»); 3. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»); 4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»); 5. Коннор Бедард («Чикаго»).