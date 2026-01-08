  • Спортс
  Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Макдэвид – 2-й, Селебрини – 3-й, Кучеров – 4-й, Бедард – 5-й
44

Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Макдэвид – 2-й, Селебрини – 3-й, Кучеров – 4-й, Бедард – 5-й

Маккиннон и Макдэвид – в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии THN.

Нэтан Маккиннон назван главным претендентом на «Харт Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент по версии The Hockey News.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

1. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

3. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);

4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);

5. Коннор Бедард («Чикаго»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
Материалы по теме
Макдэвид забросил 28 шайб в 43 играх в этом сезоне – больше, чем за весь прошлый. Он идет 2-м в гонке снайперов, уступая лишь Маккиннону (35 голов)
7 января, 05:22
Макдэвид сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 75 очков в 43 играх, у Маккиннона – 74 в 42
7 января, 04:55Видео
Ландескуг и Девон Тэйвс выбыли на неопределенный срок из-за травм. У шведа может быть перелом ключицы или ребер
6 января, 11:46
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
8 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
30 минут назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
55 минут назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
22 минуты назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
34 минуты назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
44 минуты назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55