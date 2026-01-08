Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Макдэвид – 2-й, Селебрини – 3-й, Кучеров – 4-й, Бедард – 5-й
Маккиннон и Макдэвид – в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии THN.
Нэтан Маккиннон назван главным претендентом на «Харт Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент по версии The Hockey News.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
1. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
3. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);
4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);
5. Коннор Бедард («Чикаго»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
