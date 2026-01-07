СКА может обменять Хайруллина в «Ак Барс» на Яшкина (Артур Хайруллин)

СКА может обменять Хайруллина в «Ак Барс» на Яшкина.

СКА может обменять Марата Хайруллина в «Ак Барс» на Дмитрия Яшкина .

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, СКА может обменять нападающего Марата Хайруллина в «Ак Барс» на Дмитрия Яшкина», – написал журналист.

В этом сезоне на счету Яшкина 24 (15+9) очка в 39 матчах. Он уже выступал за СКА в сезоне-2022/23.

В активе Хайруллина 30 (9+21) баллов в 39 играх.

Яшкин может покинуть «Ак Барс». Форвард недоволен своим положением в команде («Бизнес Online»)