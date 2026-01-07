  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хишир, Майер, Йоси, Фиала, Нидеррайтер, Курашев, Андригетто – в составе Швейцарии на ОИ-2026
18

Хишир, Майер, Йоси, Фиала, Нидеррайтер, Курашев, Андригетто – в составе Швейцарии на ОИ-2026

Объявлен состав сборной Швейцарии на Олимпиаду-2026.

Швейцария объявила состав на Олимпиаду-2026. 

ВратариРето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»), Акира Шмид («Вегас»);

Защитники: Тим Берни («Серветт»), Михаэль Фора («Давос»), Андреа Глаузер («Фрибур»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Дин Кукан («Цюрих»), Кристиан Марти («Цюрих»), Янис Мозер («Тампа»), Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»);

Нападающие: Свен Андригетто («Цюрих»), Кристоф Берчи («Фрибур»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес»), Нико Хишир («Нью-Джерси»), Кен Джагер («Лозанна»), Симон Кнак («Давос»), Филипп Курашев («Сан-Хосе»), Денис Мальгин («Цюрих»), Тимо Майер («Нью-Джерси»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Дамьен Риат («Лозанна»), Сандро Шмид («Фрибур»), Пьюс Сутер («Сент-Луис»), Кэлвин Тюркауф («Лугано»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Федерации хоккея Швейцарии
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoНХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoМихаэль Фора
logoСимон Кнак
logoНью-Джерси
logoЦюрих
logoПьюс Сутер
logoАкира Шмид
logoКристиан Марти
logoРето Берра
logoЛеонардо Дженони
logoДамьен Риат
logoНико Хишир
logoНэшвилл
logoАндреа Глаузер
logoКевин Фиала
logoКристоф Берчи
logoФрибур
logoНино Нидеррайтер
logoРоман Йоси
logoФилипп Курашев
Кэлвин Тюркауф
logoТимо Майер
Цуг
logoЙонас Зигентхалер
logoДенис Мальгин
logoСвен Андригетто
logoСерветт
logoВиннипег
logoТим Берни
logoКен Джагер
logoЯнис Мозер
logoВегас
logoЛос-Анджелес
logoДин Кукан
logoДавос
logoСандро Шмид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сборная Швейцарии в траурных повязках сыграла с Чехией на МЧМ в память о 40 погибших и 115 пострадавших из-за пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана
3 января, 18:45
На арене для Олимпиады-2026 в Милане все еще нет нескольких трибун. Дрегер показал видео
12 декабря 2025, 18:27Видео
НХЛ открыла офис в Швейцарии, команда в Цюрихе займется расширением присутствия лиги в Европе. «Питтсбург» и «Нэшвилл» сыграют в Стокгольме на неделе
11 ноября 2025, 22:02
Главные новости
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
8 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
30 минут назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
55 минут назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
22 минуты назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
34 минуты назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
44 минуты назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55