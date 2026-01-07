Хишир, Майер, Йоси, Фиала, Нидеррайтер, Курашев, Андригетто – в составе Швейцарии на ОИ-2026
Швейцария объявила состав на Олимпиаду-2026.
Вратари: Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»), Акира Шмид («Вегас»);
Защитники: Тим Берни («Серветт»), Михаэль Фора («Давос»), Андреа Глаузер («Фрибур»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Дин Кукан («Цюрих»), Кристиан Марти («Цюрих»), Янис Мозер («Тампа»), Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»);
Нападающие: Свен Андригетто («Цюрих»), Кристоф Берчи («Фрибур»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес»), Нико Хишир («Нью-Джерси»), Кен Джагер («Лозанна»), Симон Кнак («Давос»), Филипп Курашев («Сан-Хосе»), Денис Мальгин («Цюрих»), Тимо Майер («Нью-Джерси»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Дамьен Риат («Лозанна»), Сандро Шмид («Фрибур»), Пьюс Сутер («Сент-Луис»), Кэлвин Тюркауф («Лугано»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.