«Вашингтон» поместил Протаса в список травмированных и вызвал Лисона из АХЛ
«Вашингтон» поместил Алексея Протаса в список травмированных.
«Вашингтон» поместил нападающего Алексея Протаса в список травмированных.
Клуб также вызвал форварда Бретта Лисона из АХЛ.
Протас набрал 31 (16+15) очко в 41 игре сезона.
Лисон отметился 14 (6+8) баллами в 20 играх за «Херши» в этом сезоне.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
