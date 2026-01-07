«Вашингтон» поместил Протаса в список травмированных и вызвал Лисона из АХЛ

«Вашингтон» поместил Алексея Протаса в список травмированных.

«Вашингтон » поместил нападающего Алексея Протаса в список травмированных.

Клуб также вызвал форварда Бретта Лисона из АХЛ.

Протас набрал 31 (16+15) очко в 41 игре сезона.

Лисон отметился 14 (6+8) баллами в 20 играх за «Херши» в этом сезоне.