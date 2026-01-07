СКА может обменять Менелла в «Шанхай» на Кленденинга, идут переговоры (Артур Хайруллин)

СКА может обменять Бреннана Менелла в «Шанхай» на Адама Кленденинга.

СКА ведет переговоры об обмене Бреннана Менелла в «Шанхай » на Адама Кленденинга .

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Насколько мне известно, идут переговоры об обмене защитника СКА Бреннана Менелла в «Шанхай» на Адама Кленденинга.

Но пока стороны не договорились – оба хоккеиста сегодня сыграли за свои действующие команды», – написал Хайруллин.

Менелл в нынешнем сезоне провел 32 матча и набрал 11 (7+4) очков при показателе полезности «плюс 1».

В активе Кленденинга 24 (2+22) балла в 40 играх при полезности «минус 12».