Евгений Бодров: «Билялетдинов – требовательный тренер. Не будь он таким, он бы не выиграл столько трофеев.  Он спрашивал со всех, от всей команды ждал выполнения обязанностей»

Экс-нападающий «Ак Барса», а ныне тренер «Ладьи» Евгений Бодров поделился воспоминаниями о работе с Зинэтулой Билялетдиновым.

– Что больше всего хотел видеть от вас Билялетдинов?

– Он спрашивал вообще со всех. Не было такого, что он ждал только от одного. От всей команды он ждал выполнения своих обязанностей.

– Какой он тренер?

– Требовательный. Не будь он таким, он бы не выиграл столько трофеев.

– Берете ли что-то из его наработок?

– Конечно. В хоккее меняются правила, но схемы остаются. Ты стараешься что-то технически поменять под новые реалии.

– Многие из того «Ак Барса» стали тренерами: Степанов тренирует «Барс», Терещенко – команду в школе «Динамо», Обухов – помощник в «Нефтянике», Захарчук – тренер по развитию в системе «Ак Барса», Корнеев работал в системе ЦСКА. Можно ли сказать, что это плоды школы Билялетдинова?

– А почему нет? Думаю, что можно так говорить, – сказал Бодров.