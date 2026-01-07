  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Евгений Бодров: «Билялетдинов – требовательный тренер. Не будь он таким, он бы не выиграл столько трофеев.  Он спрашивал со всех, от всей команды ждал выполнения обязанностей»
0

Евгений Бодров: «Билялетдинов – требовательный тренер. Не будь он таким, он бы не выиграл столько трофеев.  Он спрашивал со всех, от всей команды ждал выполнения обязанностей»

Евгений Бодров поделился воспоминаниями о работе с Зинэтулой Билялетдиновым.

Экс-нападающий «Ак Барса», а ныне тренер «Ладьи» Евгений Бодров поделился воспоминаниями о работе с Зинэтулой Билялетдиновым.

– Что больше всего хотел видеть от вас Билялетдинов?

– Он спрашивал вообще со всех. Не было такого, что он ждал только от одного. От всей команды он ждал выполнения своих обязанностей. 

– Какой он тренер?

– Требовательный. Не будь он таким, он бы не выиграл столько трофеев. 

– Берете ли что-то из его наработок?

– Конечно. В хоккее меняются правила, но схемы остаются. Ты стараешься что-то технически поменять под новые реалии. 

– Многие из того «Ак Барса» стали тренерами: Степанов тренирует «Барс», Терещенко – команду в школе «Динамо», Обухов – помощник в «Нефтянике», Захарчук – тренер по развитию в системе «Ак Барса», Корнеев работал в системе ЦСКА. Можно ли сказать, что это плоды школы Билялетдинова? 

– А почему нет? Думаю, что можно так говорить, – сказал Бодров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoЕвгений Бодров
logoЗинэтула Билялетдинов
logoКХЛ
logoАк Барс
logoЛадья
logoМХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
7 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
29 минут назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
54 минуты назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
21 минуту назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
33 минуты назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
43 минуты назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55