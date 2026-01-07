Малкин тренировался на фланге во 2-м звене «Питтсбурга» с Чинаховым и Кинделом

Евгений Малкин тренировался во 2-м звене «Питтсбурга» с Чинаховым.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин тренировался во 2-м звене команды.

Форвард не играет с 5 декабря из-за повреждения верхней части тела. В этом сезоне он набрал 29 (8+21) очков в 26 играх.

Ранее стало известно, что он возобновил тренировки с полным контактом и готовится к возвращению в игру.

Сегодня он занимался не на позиции центрального нападающего, а на правом фланге. Бенжамин Киндел играл в центре, Егор Чинахов – на левом фланге.

Малкин о возможности сыграть на фланге: «Могу перейти в защиту или на позицию вратаря, если тренер захочет. Мне все равно, я просто хочу играть»