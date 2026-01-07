Наиль Якупов: «В Казань всегда очень приятно приезжать, у меня здесь семья. Новый год здесь отмечал, за городом, с сестрой, родителями»
Наиль Якупов рассказал, что отмечал Новый год в Казани.
Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, что отмечал Новый год в Казани.
«В Казань всегда очень приятно приезжать. Мне нравится этот город, я здесь живу, у меня здесь семья. Очень рад, что мы здесь играем и остаемся. Новый год здесь отмечал, за городом, с сестрой, родителями.
С хоккеистами не виделись, их хватает в моей жизни, часто видимся. Поэтому все друг от друга отдыхали. Кто-то, может, и встречал в кругу знакомых, но я чисто в кругу семьи», – сказал Якупов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
