Ларионов о символе 2026-го: «Никакие лошади не помогут быть там, где мы хотим быть. Все идет через труд, мечту, чтобы ребята сплотились в самую важную часть сезона»

Ларионов о символе 2026-го: лошади не помогут быть там, где мы хотим быть.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, как провел Новый год.

Сегодня СКА обыграл «Ладу» со счетом 5:4 в овертайме.

– Как провели Новый год?

– Новый год для меня и семьи – это смена календаря, смена одного месяца на другой. Как и все люди ждешь курантов, наливаешь бокал шампанского, а через полчаса отдыхаешь.

– 2026 год – это год Огненной Лошади. Ждете поддержки?

– Я человек, который не хочет верить в приметы и настраивать себя на то, что сейчас год лошади и мы всех порвем. Это огромный труд.

Никакие лошади не помогут нам быть там, где мы хотим быть. Все идет через труд, мечту, чтобы ребята сплотились в самую важную часть сезона, – сказал Ларионов.

На данный момент СКА идет на 7-м месте в таблице Запада с 49 очками в 40 играх.