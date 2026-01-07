Рендулич о «Шанхае»: «В нашей ситуации каждое очко имеет значение. Нужно цепляться за каждый матч и побеждать, чтобы выйти в плей-офф»

Рендулич о «Шанхае»: не скажу, что мы обрели уверенность после двух побед подряд.

Нападающий «Шанхая » Борна Рендулич высказался о победе в матче с «Амуром» (2:0).

Китайский клуб идет на 9-м месте в Западной конференции, набрав 43 очка за 42 игры. В следующем матче, 9 января, «Дрэгонс» сыграют с ЦСКА .

«Мы отлично провели весь матч, но хочу выделить нашего вратаря. Рад, что наша команда победила, но мы больше атаковали и должны были забивать еще, а не тянуть до конца матча.

Но надо отдать должное вратарю соперника, потому что он очень много моментов вытащил. Ну, их вратарь тоже сыграл хорошо.

Не скажу, что мы обрели уверенность после двух побед подряд, но в нашей ситуации каждое очко и каждая игра имеют значение. Нам нужно цепляться за каждый матч и побеждать, чтобы выйти в плей-офф.

Что касается матча против ЦСКА, это очень трудолюбивая и действительно хорошая команда. Можно сказать, что это будет игра за четыре очка. Они не так высоко находятся, как обычно, поэтому ждем напряженной борьбы, но мы едем за победой», – сказал Рендулич.