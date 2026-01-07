  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рендулич о «Шанхае»: «В нашей ситуации каждое очко имеет значение. Нужно цепляться за каждый матч и побеждать, чтобы выйти в плей-офф»
0

Рендулич о «Шанхае»: «В нашей ситуации каждое очко имеет значение. Нужно цепляться за каждый матч и побеждать, чтобы выйти в плей-офф»

Рендулич о «Шанхае»: не скажу, что мы обрели уверенность после двух побед подряд.

Нападающий «Шанхая» Борна Рендулич высказался о победе в матче с «Амуром» (2:0).

Китайский клуб идет на 9-м месте в Западной конференции, набрав 43 очка за 42 игры. В следующем матче, 9 января, «Дрэгонс» сыграют с ЦСКА.

«Мы отлично провели весь матч, но хочу выделить нашего вратаря. Рад, что наша команда победила, но мы больше атаковали и должны были забивать еще, а не тянуть до конца матча.

Но надо отдать должное вратарю соперника, потому что он очень много моментов вытащил. Ну, их вратарь тоже сыграл хорошо.

Не скажу, что мы обрели уверенность после двух побед подряд, но в нашей ситуации каждое очко и каждая игра имеют значение. Нам нужно цепляться за каждый матч и побеждать, чтобы выйти в плей-офф.

Что касается матча против ЦСКА, это очень трудолюбивая и действительно хорошая команда. Можно сказать, что это будет игра за четыре очка. Они не так высоко находятся, как обычно, поэтому ждем напряженной борьбы, но мы едем за победой», – сказал Рендулич.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoБорна Рендулич
logoЦСКА
logoАндрей Кареев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
37-летний Каблуков о том, последний ли это сезон в карьере: «Нет. Буду работать, выполнять все, что требуется. Кайфую от тренировок»
7 января, 15:15
Андриевский о 0:2 с «Шанхаем»: «Амур» беззубо сыграл, очень много брака. В первом периоде 4 удаления – кавардачок маленький пошел»
7 января, 14:55
Главные новости
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
7 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
29 минут назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
54 минуты назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
21 минуту назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
33 минуты назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
43 минуты назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55