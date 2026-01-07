Тардиф об Украине в ИИХФ: «Горжусь тем, что члены организации сделали для размещения и финансовой помощи сборной в подготовке к ЧМ. Они играют за страну, это их мотивация»

Люк Тардиф высказался о статусе Украины в ИИХФ.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказался о статусе Украины в организации.

– В Федерации хоккея Украины царит настоящий хаос. Половина зарегистрированных хоккеистов страны прекратила играть, а другая половина уехала играть в другие страны. Каков нынешний статус Украины в ИИХФ?

– Я горжусь тем, что члены нашей организации сделали для размещения и финансовой помощи Украине в подготовке к чемпионату мира. Они приезжают в последний момент, они соревнуются, они все еще хотят выступать за свою страну. Они все еще там, и мы должны им помочь.

Они играют за свою страну. Это их мотивация. Я имею в виду, они хоккеисты. Они хотят играть в эту игру. Но они также играют ради чего-то большего, чем просто игра в хоккей.

И знаете, даже если вы нейтральны, то то, как они борются за свою страну, это невероятно. Это очень впечатляет, – сказал Тардиф в интервью The Hockey News.