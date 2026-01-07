  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тардиф об Украине в ИИХФ: «Горжусь тем, что члены организации сделали для размещения и финансовой помощи сборной в подготовке к ЧМ. Они играют за страну, это их мотивация»
12

Тардиф об Украине в ИИХФ: «Горжусь тем, что члены организации сделали для размещения и финансовой помощи сборной в подготовке к ЧМ. Они играют за страну, это их мотивация»

Люк Тардиф высказался о статусе Украины в ИИХФ.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказался о статусе Украины в организации.

– В Федерации хоккея Украины царит настоящий хаос. Половина зарегистрированных хоккеистов страны прекратила играть, а другая половина уехала играть в другие страны. Каков нынешний статус Украины в ИИХФ?

– Я горжусь тем, что члены нашей организации сделали для размещения и финансовой помощи Украине в подготовке к чемпионату мира. Они приезжают в последний момент, они соревнуются, они все еще хотят выступать за свою страну. Они все еще там, и мы должны им помочь.

Они играют за свою страну. Это их мотивация. Я имею в виду, они хоккеисты. Они хотят играть в эту игру. Но они также играют ради чего-то большего, чем просто игра в хоккей.

И знаете, даже если вы нейтральны, то то, как они борются за свою страну, это невероятно. Это очень впечатляет, – сказал Тардиф в интервью The Hockey News.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Федерация хоккея Украины
logoсборная Украины
ЧМ-2025 (первый дивизион)
logoИИХФ
logoЛюк Тардиф
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Журова: «Не думаю, что ИИХФ прислушается к призыву Украины. Там понимают, что турниры без россиян неполноценны, видят, какая тенденция началась в мире»
1 февраля 2025, 13:52
Минспорт Украины попросил ИИХФ продлить отстранение России и Беларуси от турниров
31 января 2025, 17:15
Главные новости
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
7 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
29 минут назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
54 минуты назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
21 минуту назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
33 минуты назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
43 минуты назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55