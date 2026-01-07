Игорь Ларионов оценил игру Николая Голдобина в матче с «Ладой».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал фантастическим результатом 4 очка нападающего Николая Голдобина в матче с «Ладой» (5:4 ОТ).

Форвард клуба из Санкт-Петербурга Голдобин набрал 4 (2+2) балла.

– Голдобин набрал четыре очка. Насколько он соответствует теперь вашим требованием?

– А как думаете? Близко к максимуму? Я так же думаю. Важно было достучаться до парня. Но ты говоришь об игроке, которому 30 лет. Четыре очка – это фантастический результат, но результат живет только один день. На следующий день нужно снова работать.

Мы рады за Голди, начал делать ту работу, которую от него просим. Никто никогда не хочет воспитывать игрока. Все видно на сцене, там ты видишь фальшь. Он работает хорошо. Надеюсь, он продолжит так же, – сказал Ларионов.