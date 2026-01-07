  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о Голдобине: «4 очка – фантастический результат, но он живет только один день. Все видно на сцене, там ты видишь фальшь. Голди работает хорошо, надеюсь, продолжит так же»
14

Ларионов о Голдобине: «4 очка – фантастический результат, но он живет только один день. Все видно на сцене, там ты видишь фальшь. Голди работает хорошо, надеюсь, продолжит так же»

Игорь Ларионов оценил игру Николая Голдобина в матче с «Ладой».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал фантастическим результатом 4 очка нападающего Николая Голдобина в матче с «Ладой» (5:4 ОТ).

Форвард клуба из Санкт-Петербурга Голдобин набрал 4 (2+2) балла.

– Голдобин набрал четыре очка. Насколько он соответствует теперь вашим требованием?

– А как думаете? Близко к максимуму? Я так же думаю. Важно было достучаться до парня. Но ты говоришь об игроке, которому 30 лет. Четыре очка – это фантастический результат, но результат живет только один день. На следующий день нужно снова работать.

Мы рады за Голди, начал делать ту работу, которую от него просим. Никто никогда не хочет воспитывать игрока. Все видно на сцене, там ты видишь фальшь. Он работает хорошо. Надеюсь, он продолжит так же, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoЛада
logoИгорь Ларионов
logoНиколай Голдобин
logoМатч ТВ
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Десятков о 4:5 от СКА: «Огорчает очередное поражение, хоть и в овертайме. Но за команду не стыдно, она старается изменить ситуацию. Равнодушных все меньше и меньше, мы их искореняем»
7 января, 17:42
Ларионов об упущенном преимуществе в матче с «Ладой»: «Вроде уложил игру в люльку, ребенок спит, 2 очка в кармане... Важна концентрация»
7 января, 17:37
Дюбе хочет расторгнуть контракт со СКА. Он может продолжить карьеру в Швейцарии (Артур Хайруллин)
7 января, 16:59
Главные новости
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
7 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
29 минут назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
54 минуты назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
21 минуту назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
33 минуты назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
43 минуты назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55