Десятков о 4:5 от СКА: «Огорчает очередное поражение, хоть и в овертайме. Но за команду не стыдно, она старается изменить ситуацию. Равнодушных все меньше и меньше, мы их искореняем»

Павел Десятков высказался о матче «Лады» против СКА.

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался после матча против СКА (4:5 ОТ).

По ходу матча «Лада » отыгралась с 2:4.

– Хорошая игра с обеих сторон, такой рождественский матч. Интересный для болельщиков. Сначала вышли вперед, потом проигрывали, приложили много усилий и сравняли счет.

Огорчает очередное поражение, хоть и в овертайме. Но за команду не стыдно, она старается изменить ситуацию. Равнодушных все меньше и меньше, мы их искореняем.

– У Макарова 0+3 сегодня. Какие цели перед ним ставите?

– Цели перед защитниками у всех одинаковые – надежная игра в обороне. В силу того, что отсутствовала практика на длинной дистанции, в ЦСКА не всегда получал ее, у него были провалы, сейчас их стало меньше.

– Емелин теперь в тренерском штабе. Какие задачи перед ним ставите? Какую пользу он приносит?

– Начнем не про тренерскую базу. Она у него отсутствует. У него огромный опыт игровой, в том числе в НХЛ . Он с большим интересом вникает в процесс, видно его рвение. Думаю, из него получится хороший тренер.

– Радует, что удалось сравнять в основное время и забрать очко?

– Если разделить игру на плюсы и минусы, то не порадовал второй период ни по содержанию, ни по течению игру. Повторяюсь несколько раз: пока не уберем наши удаления… Сегодня пропустили из-за них, при этом сами не реализовали «5 на 3» – глядишь-по другому игра бы сложилась, – сказал Десятков.