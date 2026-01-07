Ларионов об упущенном преимуществе в матче с «Ладой»: «Вроде уложил игру в люльку, ребенок спит, 2 очка в кармане... Важна концентрация»

Игорь Ларионов подвел итоги матча СКА против против «Лады».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о матче против против «Лады» (5:4 ОТ).

По ходу матча «Лада » отыгралась с 2:4.

– Команду и болельщиков с победой. Непростой, интересный матч. Доставил удовольствие и дал нервозности каждому, кто был на арене. Для этого и нужен хоккей.

Рады, что все закончилось удачно, забрали два очка. Соперник тоже старался до конца, взял очко. Дали нам много пищи для разговора, но об этом гораздо позже.

– Третий период, вы ведете со счетом 4:2. Но что произошло дальше?

– Такие матчи носят эмоциональный характер, поэтому сразу не скажешь. Вроде уложил игру в люльку, ребенок спит, вроде бы два очка в кармане… Важна концентрация. Мы играли последний матч восемь дней назад, игровой тайминг уходит, фокус, концентрация уходят.

Возвращаясь к зрелищности и интриге, думаю, что люди на матче получили огромное удовольствие. Самое важное, что получили два очка.

В плане физики не думаю, что были слабее. Предпочитаю игры через день, потому что получаешь ту энергетику, которая позволяет из себя доставать силы. В этом плане у нас не было преимущества, это меня и беспокоило перед игрой. У нас не было возможности сыграть с нашим фарм-клубом, у них плотный график.

– Не кажется, что лучше отпустить Дюбе? Как планируется его судьба?

– Не хотел бы дискутировать сейчас, говорим об игре и матче с «Ладой», – сказал Ларионов.

СКА выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 5:4 с «Ладой» в овертайме, Голдобин набрал 2+2. Команда Ларионова идет 7-й на Западе