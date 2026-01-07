Малкин о возможности сыграть на фланге: «Могу перейти в защиту или на позицию вратаря, если тренер захочет. Мне все равно, я просто хочу играть»

  • Спортс
Евгений Малкин высказался о возможности сыграть на позиции крайнего форварда.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о возможности сыграть на позиции крайнего форварда.

Малкин не играет с 5 декабря из-за травмы верхней части тела. В этом сезоне он набрал 29 (8+21) очков в 26 играх.

Ранее стало известно, что он возобновил тренировки с полным контактом и готовится к возвращению в игру.

«Я могу перейти в защиту или на позицию вратаря, если тренер этого захочет. Мне все равно, я просто хочу играть, понимаете?

Но это нелегко. Я люблю играть в центре. Это моя позиция. Мне кажется, пару раз тренер пытался использовать меня на фланге, но я всегда возвращался в центр, потому что ты всю жизнь играешь на одной и той же позиции. Сейчас немного сложно передумать, все изменить.

Но опять же, если тренер этого захочет, если я проведу так пару игр, все будет в порядке», – сказал Малкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Pittsburgh Hockey Now
