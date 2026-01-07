Дюбе хочет расторгнуть контракт со СКА. Он может продолжить карьеру в Швейцарии (Артур Хайруллин)

Пьеррик Дюбе хочет расторгнуть контракт со СКА.

Нападающий Пьеррик Дюбе может покинуть СКА .

«По моей информации, нападающий Пьеррик Дюбе хочет расторгнуть контракт со СКА – он может продолжить карьеру в Швейцарии», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В нынешнем сезоне форвард провел 28 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 16 (7+9) баллов. Он не играет с 7 декабря.