Дюбе хочет расторгнуть контракт со СКА. Он может продолжить карьеру в Швейцарии (Артур Хайруллин)
Пьеррик Дюбе хочет расторгнуть контракт со СКА.
Нападающий Пьеррик Дюбе может покинуть СКА.
«По моей информации, нападающий Пьеррик Дюбе хочет расторгнуть контракт со СКА – он может продолжить карьеру в Швейцарии», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В нынешнем сезоне форвард провел 28 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 16 (7+9) баллов. Он не играет с 7 декабря.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
