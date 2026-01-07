Форвард СКА Грималди набрал очки в 5-м матче подряд. У него 10+16 в 38 играх сезона

Нападающий СКА Рокко Грималди набрал очки в 5-м матче подряд.

Нападающий СКА Рокко Грималди набрал очки в 5-м матче Фонбет Чемпионата КХЛ подряд.

Форвард отметился 3 (2+1) баллами в игре против «Лады» (5:4 ОТ).

Всего на счету Грималди теперь 26 (10+16) очков в 38 матчах сезона.