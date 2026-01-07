СКА выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 5:4 с «Ладой» в овертайме, Голдобин набрал 2+2. Команда Ларионова идет 7-й на Западе

СКА выиграл 3 из 4 последних матчей в КХЛ.

СКА обыграл «Ладу» (5:4 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард клуба из Санкт-Петербурга Николай Голдобин набрал 4 (2+2) очка.

Эта победа стала для команды тренера Игоря Ларионова 3-й в 4 последних матчах.

На данный момент СКА идет на 7-м месте в таблице Запада с 49 очками в 40 играх.

По ходу матча «Лада » отыгралась с 2:4. Команда занимает 11-е место на Западе с 27 баллами в 43 матчах. Клуб проиграл 7-ю игру подряд.