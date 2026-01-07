Форвард «Северстали» Лишка сыграет за Словакию на Олимпиаде-2026 (Legalbet)
Капитан «Северстали» Лишка вызван в сборную Словакии на ОИ-2026.
Нападающий «Северстали» Адам Лишка примет участие в Олимпийских играх-2026.
26-летний форвард получил вызов в сборную Словакии, сообщает журналист Legalbet Андрей Колосов.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Лишка провел 29 матчей и набрал 20 (9+11) очков.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.
Гернат сыграет за Словакию на Олимпиаде, заявил Хартли: «Да, его вызвали. У «Локомотива» нет планов брать защитника со стороны»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
