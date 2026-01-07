Форвард «Северстали» Лишка сыграет за Словакию на Олимпиаде-2026 (Legalbet)

Капитан «Северстали» Лишка вызван в сборную Словакии на ОИ-2026.

Нападающий «Северстали » Адам Лишка примет участие в Олимпийских играх-2026.

26-летний форвард получил вызов в сборную Словакии , сообщает журналист Legalbet Андрей Колосов.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Лишка провел 29 матчей и набрал 20 (9+11) очков.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

