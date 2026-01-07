Драйзайтль, Штюцле, Зайдер, Грубауэр, Петерка, Штурм – в составе Германии на ОИ-2026

Объявлен состав сборной Германии на Олимпиаду-2026.

Германия объявила состав на Олимпиаду-2026.

Вратари : Максимилиан Францреб («Адлер Мангейм»), Филипп Грубауэр («Сиэтл »), Матиас Нидербергер («Ред Булл Мюнхен»);

Защитники : Леон Гаванке («Адлер Мангейм»), Корбиниан Гайбель («Айсбэрен»), Лукас Кельбле («Адлер Мангейм»), Йонас Мюллер («Айсбэрен»), Мориц Мюллер («Кельнер Хайе»), Мориц Зайдер («Детройт»), Фабио Вагнер («Ред Булл Мюнхен»), Кай Виссманн («Айсбэрен»);

Нападающие : Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Александер Эль («Адлер Мангейм»), Доминик Кагун («Лозанна»), Марк Михелис («Адлер Мангейм»), Джон-Джейсон Петерка («Юта»), Лукас Райхел («Ванкувер»), Тобиас Ридер («Ред Булл Мюнхен»), Джошуа Самански («Бейкерсфилд»), Юстин Шютц («Адлер Мангейм»), Войцех Стаховяк («Сиракьюз»), Тим Штюцле («Оттава»), Нико Штурм («Миннесота»), Фредерик Тиффельс («Айсбэрен»), Паркер Туоми («Кельнер Хайе»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.