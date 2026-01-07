22

Драйзайтль, Штюцле, Зайдер, Грубауэр, Петерка, Штурм – в составе Германии на ОИ-2026

Объявлен состав сборной Германии на Олимпиаду-2026.

Германия объявила состав на Олимпиаду-2026. 

Вратари: Максимилиан Францреб («Адлер Мангейм»), Филипп ГрубауэрСиэтл»), Матиас Нидербергер («Ред Булл Мюнхен»);        

Защитники: Леон Гаванке («Адлер Мангейм»), Корбиниан Гайбель («Айсбэрен»), Лукас Кельбле («Адлер Мангейм»), Йонас Мюллер («Айсбэрен»), Мориц Мюллер («Кельнер Хайе»), Мориц Зайдер («Детройт»), Фабио Вагнер («Ред Булл Мюнхен»), Кай Виссманн («Айсбэрен»);

Нападающие: Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Александер Эль («Адлер Мангейм»), Доминик Кагун («Лозанна»), Марк Михелис («Адлер Мангейм»), Джон-Джейсон Петерка («Юта»), Лукас Райхел («Ванкувер»), Тобиас Ридер («Ред Булл Мюнхен»), Джошуа Самански («Бейкерсфилд»), Юстин Шютц («Адлер Мангейм»), Войцех Стаховяк («Сиракьюз»), Тим Штюцле («Оттава»), Нико Штурм («Миннесота»), Фредерик Тиффельс («Айсбэрен»), Паркер Туоми («Кельнер Хайе»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть ИИХФ
logoСборная Германии по хоккею
logoНХЛ
Федерация хоккея Германии
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
logoИИХФ
logoАйсбэрен
чемпионат Германии
logoТампа-Бэй
logoЮта
logoНико Штурм
logoМориц Мюллер
logoЛукас Кельбле
logoОттава
logoФабио Вагнер
logoЛозанна
logoВойцех Стаховяк
logoФилипп Грубауэр
logoЭдмонтон
logoДжошуа Самански
logoТобиас Ридер
logoКорбиниан Гайбель
logoМарк Михелис
logoДжон-Джейсон Петерка
Максимилиан Францреб
logoЛеон Драйзайтль
logoЙонас Мюллер
logoДетройт
logoМиннесота
Кай Виссманн
logoМюнхен
Паркер Туоми
Леон Гаванке
logoМангейм
logoМориц Зайдер
logoСиэтл
logoЮстин Шютц
logoТим Штюцле
logoЛукас Райхел
logoДоминик Кагун
logoАлександер Эль
logoМатиас Нидербергер
logoФредерик Тиффельс
logoАХЛ
logoБейкерсфилд
logoСиракьюз
