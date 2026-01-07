Каменский о Кузнецове в «Салавате»: «Ему дают еще один шанс, чтобы он вернулся на уровень, на котором умеет играть. Козлов знает, как работать с парнями из НХЛ»

Валерий Каменский оценил переход Евгения Кузнецова в «Салават».

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова из «Металлурга» в «Салават Юлаев ».

«Ему дают еще один шанс, чтобы он вернулся на тот уровень, на котором умеет играть. Козлов знает, как работать с парнями из НХЛ .

Возраст тоже играет свою роль, но его мастерство должно помочь «Салавату». Кузнецов уже взрослый, и все зависит только от него», – сказал Каменский.

