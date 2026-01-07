Каменский о Кузнецове в «Салавате»: «Ему дают еще один шанс, чтобы он вернулся на уровень, на котором умеет играть. Козлов знает, как работать с парнями из НХЛ»
Валерий Каменский оценил переход Евгения Кузнецова в «Салават».
Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова из «Металлурга» в «Салават Юлаев».
«Ему дают еще один шанс, чтобы он вернулся на тот уровень, на котором умеет играть. Козлов знает, как работать с парнями из НХЛ.
Возраст тоже играет свою роль, но его мастерство должно помочь «Салавату». Кузнецов уже взрослый, и все зависит только от него», – сказал Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости