37-летний Каблуков о том, последний ли это сезон в карьере: «Нет. Буду работать, выполнять все, что требуется. Кайфую от тренировок»

37-летний форвард «Шанхая » Илья Каблуков рассказал, что пока не собирается завершать карьеру.

– Это ваш последний год в качестве игрока?

– Нет.

– Мы видим, что даже хоккеистов за 30 уже гораздо реже зовут в клубы – пример Кагарлицкого наиболее яркий. Вы не думаете, что в вашем возрасте предложений может не быть вообще?

– Посмотрим. Время покажет. Я буду работать, выполнять все, что требуется, всегда буду готов. А дальше – вопрос к тренерскому штабу и руководству.

Если понадобится такой игрок, как я, всегда буду готов.

– Представляете: с апреля у вас снова начнутся тренировки, где вы сами себя заставляете.

– В том-то и дело: я себя не заставляю. Я кайфую от этого. Кайфую от тренировок, от того, что нахожусь в хорошей форме. Это уже привычка, она в крови. Мне без этого тяжело жить, – сказал Каблуков.