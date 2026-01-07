Андриевский о 0:2 с «Шанхаем»: «Амур» беззубо сыграл.

Главный тренер «Амура » Александр Андриевский поделился мнением о поражении команды от «Шанхая » (0:2) в матче FONBET КХЛ.

– У нас сегодня мало что получилось, особенно в зоне атаки. Беззубо сыграли. Очень много брака было, много потерь. Не самая лучшая игра по содержанию в нашем исполнении. Наверное, счет закономерен. Моменты были, но не забивая голов, игру не возьмешь.

– Три удаления за нарушение численного состава. Два из них – подряд. Как это объяснить?

– Ну как я могу вам это объяснить? Что‑то сегодня вообще все пошло не так. В первом периоде четыре удаления – это вообще очень много для нас. Одни играют, одни сидят… Кавардачок маленький пошел. Не хватило концентрации немножко. Все хотели голы забивать, бежали спасать.

– Под конец активнее побежали будто. Был дополнительный заряд от вас?

– Да нет. Всегда на лавке подбадриваем игроков. Но игроки же тоже понимают, что время заканчивается, а мы проигрываем в одну шайбу – надо бежать вперед и забивать.

– Начали практически по хабаровскому времени. А чего такими небодрыми были?

– Тут дело не во времени. Просто все наперекосяк пошло.

– А есть понимание, что именно повлияло – перелет, недосып, часовой пояс?

– Может, в совокупности все это сыграло. Но не хочется искать никаких оправданий. Мы знали календарь, готовились. Надо покопаться поглубже, проанализировать игру. Поговорим еще с ребятами, – сказал Андриевский.

Ассистент тренера «Шанхая» о 2:0 с «Амуром»: «Наш уровень игры постепенно растет, становится более постоянным. Мы достойно провели матч»