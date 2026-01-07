  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ассистент тренера «Шанхая» о 2:0 с «Амуром»: «Наш уровень игры постепенно растет, становится более постоянным. Мы достойно провели матч»
Ассистент тренера «Шанхая» о 2:0 с «Амуром»: «Наш уровень игры постепенно растет, становится более постоянным. Мы достойно провели матч»

Тренер «Шанхая» Келли о 2:0 с «Амуром»: наш уровень игры постепенно растет.

Тренер «Шанхая» Майк Келли поделился мнением о победе команды в матче FONBET КХЛ против «Амура» (2:0).

– Игра была очень быстрая. Первый период мы начали здорово. Очень много играли спецбригадами, потому на лавке менялось настроение немножко. Но в целом считаю, что игру мы провели достойно.

– Какие подведете общие итоги этой длинной домашней серии?

– Наш уровень игры постепенно улучшается и, что самое важное, становится более постоянным. Со СКА первый период был не очень, а потом стали добавлять. Против «Металлурга» вышло наоборот. Но в целом, наш уровень растет. Особенно последние два матча удалось провести достойно.

– Чего не хватило, чтобы увеличить преимущество по ходу игры?

– Не знаю, как правильно ответить. У нас действительно много моментов, и мы здорово работаем над тем, чтобы они были у нас. Именно в процессе создания этих моментов у нас все в порядке. Надо просто продолжать работать над этим и все выровняется в какой‑то момент.

– Раннее начало матча наложило свои особенности на подготовку?

– Все происходило достаточно быстро. Из изменений – собрание по большинству пришлось провести вчера. Сегодня собрание по меньшинству и по игре в равных составах 5 на 5 проходили вместе, что случается достаточно редко. Но в остальном расписание команды было плюс‑минус такое же. Думаю, это больше имеет значение для игроков в физическом плане. Вероятно, они испытывают чуть другие ощущения.

– Почему часто удалялись? Ощущение, что соревновались с соперником в этом плане.

– Даже не знаю, в чем причина. Последние два матча их было меньше, а сегодня достаточно много. Точные причины не знаю, но это точно меняет ритм на скамейке и игру, – сказал Келли.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАмур
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoМатч ТВ
