Фетисов о захвате Мадуро: «Посмотрим, отстранят ли американских спортсменов. Этот вопрос нужно задать девочке, возглавляющей МОК»
Фетисов о захвате Мадуро: посмотрим, отстранят ли американских спортсменов.
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о возможных санкциях против американских спортсменов из-за ситуации в Венесуэле.
Ранее США провели военную операцию, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.
«Посмотрим, отстранят ли американских спортсменов. Этот вопрос нужно задать девочке, которая сейчас возглавляет МОК (Кирсти Ковентри – Спортс’‘). Вы лучше у нее спросите.
МОК в любом случае должен отреагировать на ситуацию между США и Венесуэлой», – сказал Фетисов.
Наумов о захвате Мадуро: «Это варварство, его нужно осуждать. Но США дозволено все – ФИФА не перенесет ЧМ в другое место»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости