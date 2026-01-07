Фетисов о захвате Мадуро: «Посмотрим, отстранят ли американских спортсменов. Этот вопрос нужно задать девочке, возглавляющей МОК»

Фетисов о захвате Мадуро: посмотрим, отстранят ли американских спортсменов.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о возможных санкциях против американских спортсменов из-за ситуации в Венесуэле.

Ранее США провели военную операцию, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

«Посмотрим, отстранят ли американских спортсменов. Этот вопрос нужно задать девочке, которая сейчас возглавляет МОК (Кирсти Ковентри – Спортс’‘). Вы лучше у нее спросите.

МОК в любом случае должен отреагировать на ситуацию между США и Венесуэлой», – сказал Фетисов.

Наумов о захвате Мадуро: «Это варварство, его нужно осуждать. Но США дозволено все – ФИФА не перенесет ЧМ в другое место»