  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о захвате Мадуро: «Посмотрим, отстранят ли американских спортсменов. Этот вопрос нужно задать девочке, возглавляющей МОК»
97

Фетисов о захвате Мадуро: «Посмотрим, отстранят ли американских спортсменов. Этот вопрос нужно задать девочке, возглавляющей МОК»

Фетисов о захвате Мадуро: посмотрим, отстранят ли американских спортсменов.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о возможных санкциях против американских спортсменов из-за ситуации в Венесуэле.

Ранее США провели военную операцию, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

«Посмотрим, отстранят ли американских спортсменов. Этот вопрос нужно задать девочке, которая сейчас возглавляет МОК (Кирсти Ковентри – Спортс’‘). Вы лучше у нее спросите.

МОК в любом случае должен отреагировать на ситуацию между США и Венесуэлой», – сказал Фетисов.

Наумов о захвате Мадуро: «Это варварство, его нужно осуждать. Но США дозволено все – ФИФА не перенесет ЧМ в другое место»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВячеслав Фетисов
logoКХЛ
logoКирсти Ковентри
logoНиколас Мадуро
Политика
logoМОК
logoДональд Трамп
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о бане России: «Поведение ИИХФ – беспредел, хоккейная семья ведет себя не по-мужски. У тех, кто рулит мировым спортом, заготовлены всякие трюки – противно рассуждать»
6 января, 10:20
Фетисов о бане России U20: «Только демоны могут исключать детей из международных соревнований. Хочется верить, что справедливость будет восстановлена и пацанам разрешат играть»
27 декабря 2025, 14:29
Фетисов не верит в допуск хоккеистов в 2026-м: «Рекомендации МОК не работают – саночников не пустили в Латвию. В Европе наращивают напряженность к России. Хотя бы детей верните»
26 декабря 2025, 12:29
Главные новости
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
5 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
27 минут назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
52 минуты назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
19 минут назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
31 минуту назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
41 минуту назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55