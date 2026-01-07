  • Спортс
Тренер «Сочи» Михайлов о 0:3 с «Динамо»: «Силенок не хватает – кто‑то болеет, были перестановки. Сегодня можно было решать вопросы, но не удалось перекрыть их большинство»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:3) в матче FONBET КХЛ.

– Соперник начал первый период очень активно. Мы были к этому готовы, но гол все‑таки пропустили. Не реализовали свои моменты, в том числе выходы к воротам. Мы прибавили в движении после перерыва, можно было решать свои вопросы. Но сегодня не удалось перекрыть большинство соперника.

У нас третья игра, силенок не хватает, кто‑то болеет – из‑за этого были перестановки. Парни бились, опять ловили на себя, вытаскивали, но результат такой. «Динамо» сделало работу над ошибками.

– Как Кагарлицкий адаптировался к вашему хоккею?

– Дима – мастер. Он адаптируется к любому хоккею. Умный, грамотный игрок, который помогает и на льду, и в раздевалке. Может, у него скоростные качества уже не на том уровне, что были, зато светлая голова.

Мы в хорошем диалоге, так что все нормально, – сказал Михайлов.

