Гернат сыграет за Словакию на Олимпиаде, заявил Хартли: «Да, его вызвали. У «Локомотива» нет планов брать защитника со стороны»
Гернат из «Локомотива» сыграет за Словакию на Олимпиаде.
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что защитник Мартин Гернат сыграет на Олимпиаде-2026 за сборную Словакии.
«Да, его вызвали, он поедет на Олимпиаду. Что касается его замены, то никаких планов, чтобы взять защитника со стороны, нет. У нас достаточно квалифицированных защитников, подрастают ребята в молодежной команде.
Традиционно сильная сторона «Локомотива» в том, что есть развитие среди игроков», – сказал Хартли.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Гернат провел 43 матча и набрал 25 (9+16) очков при полезности «плюс 21».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
