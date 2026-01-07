  • Спортс
  • Маршанд травмировался в матче с «Торонто». Форвард «Флориды» столкнулся с Макмэнном и досрочно закончил игру
Форвард «Флориды» Маршанд травмировался в матче с «Торонто».

Нападающий «Флориды» Брэд Маршанд получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (1:4).

Инцидент произошел в середине второго периода. Форвард «Лифс» Бобби Макмэнн попытался провести на Маршанде силовой прием. Брэд увернулся, но Макмэнн попал ему по ногам.

Хоккеист «Пантерс» покинул лед без видимых признаков повреждения, но на площадку больше не выходил.

«У Маршанда были проблемы, мы не хотели усугублять положение», – прокомментировал ситуацию главный тренер клуба Пол Морис.

В этом сезоне 37-летний нападающий провел 41 матч и набрал 46 (23+23) очков при полезности «минус 8».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
