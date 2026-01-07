Зеграс о дубле «Анахайму»: «######## чувство. История с «Дакс» закончилась для меня непросто – я долго ждал этой игры»
Нападающий «Филадельфии» Тревор Зеграс прокомментировал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:2).
Для 24-летнего форварда это был первый матч против «Дакс» после обмена во «Флайерс», состоявшегося летом 2025 года. На его счету 41 (17+24) очко в 41 игре этого сезона.
– Что чувствуете, дважды забив команде, которая от вас отказалась?
– ######## (Шикарное) чувство. Для меня история с «Анахаймом» закончилась непросто. Я долго ждал этой игры и был полон энтузиазма, – сказал Зеграс.
