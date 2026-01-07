Зеграс о дубле «Анахайму»: «######## чувство. История с «Дакс» закончилась для меня непросто – я долго ждал этой игры»

Зеграс о дубле «Анахайму»: ######## чувство.

Нападающий «Филадельфии » Тревор Зеграс прокомментировал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма » (5:2).

Для 24-летнего форварда это был первый матч против «Дакс» после обмена во «Флайерс», состоявшегося летом 2025 года. На его счету 41 (17+24) очко в 41 игре этого сезона.

– Что чувствуете, дважды забив команде, которая от вас отказалась?

– ######## (Шикарное) чувство. Для меня история с «Анахаймом» закончилась непросто. Я долго ждал этой игры и был полон энтузиазма, – сказал Зеграс.

Зеграс дважды забил «Анахайму» в 1-м матче против бывшей команды. Болельщики «Флайерс» освистали Готье, отказавшегося играть за клуб