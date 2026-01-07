  • Спортс
Малкин тренируется с полным контактом и может сыграть 8 января с «Нью-Джерси». Форвард «Питтсбурга» пропустил 15 матчей из-за травмы

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин возобновил тренировки с полным контактом и готовится к возвращению в игру после травмы верхней части тела.

39-летний хоккеист пропустил 15 матчей. Сообщается, что он может выйти на лед в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси», которая состоится в ночь с 8 на 9 января.

В этом сезоне на счету Малкина 29 (8+21) очков в 26 матчах при полезности «плюс 5».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoЕвгений Малкин
logoПиттсбург
logoНХЛ
травмы
