«Виннипег» провел «вечер украинского наследия» на матче с «Вегасом». В меню были борщ и джет-доги со сметаной, выступила музыкальная фолк-группа, танцевальный коллектив развлекал зрителей в перерывах

«Виннипег » организовал «вечер украинского наследия» на игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (3:4 ОТ).

Мероприятие было посвящено украинскому сообществу провинции Манитоба, одному из крупнейших в Канаде (украинцы составляют свыше 14% жителей Манитобы – Спортс’‘).

На игре выступила музыкальная фолк-группа, а танцевальный коллектив развлекал зрителей в подтрибунном помещении в 1-м и 2-м перерывах.

Шеф-повар Canada Life Centre Стивен Сквайер в сотрудничестве с украинским сообществом разработал меню для матча, которое включало в себя пироги, борщ, голубцы, запеканку с капустой и джет-доги с чесночной колбасой, сметаной и луком.