Макдэвид сделал 14-й хет-трик в НХЛ – 4-е место в истории «Эдмонтона». Больше только у Гретцки, Андерсона и Курри

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид сделал 14-й хет-трик в НХЛ.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид забросил три шайбы в матче против «Нэшвилла» (6:2). На его счету стало 14 хет-триков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

28-летний форвард обошел Марка Мессье и единолично занял четвертое место в истории клуба по этому показателю. Больше хет-триков за «Ойлерс» только у Уэйна Гретцки (43), Гленна Андерсона (20) и Яри Курри (20).

В этом сезоне в активе Макдэвида 75 (28+47) очков за 43 матча при полезности «плюс 2».

Макдэвид забросил 28 шайб в 43 играх в этом сезоне – больше, чем за весь прошлый. Он идет 2-м в гонке снайперов, уступая лишь Маккиннону (35 голов)