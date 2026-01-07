Макдэвид сделал 14-й хет-трик в НХЛ – 4-е место в истории «Эдмонтона». Больше только у Гретцки, Андерсона и Курри
Капитан «Эдмонтона» Макдэвид сделал 14-й хет-трик в НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил три шайбы в матче против «Нэшвилла» (6:2). На его счету стало 14 хет-триков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
28-летний форвард обошел Марка Мессье и единолично занял четвертое место в истории клуба по этому показателю. Больше хет-триков за «Ойлерс» только у Уэйна Гретцки (43), Гленна Андерсона (20) и Яри Курри (20).
В этом сезоне в активе Макдэвида 75 (28+47) очков за 43 матча при полезности «плюс 2».
Макдэвид забросил 28 шайб в 43 играх в этом сезоне – больше, чем за весь прошлый. Он идет 2-м в гонке снайперов, уступая лишь Маккиннону (35 голов)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости