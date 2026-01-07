  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид сделал 14-й хет-трик в НХЛ – 4-е место в истории «Эдмонтона». Больше только у Гретцки, Андерсона и Курри
3

Макдэвид сделал 14-й хет-трик в НХЛ – 4-е место в истории «Эдмонтона». Больше только у Гретцки, Андерсона и Курри

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид сделал 14-й хет-трик в НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил три шайбы в матче против «Нэшвилла» (6:2). На его счету стало 14 хет-триков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

28-летний форвард обошел Марка Мессье и единолично занял четвертое место в истории клуба по этому показателю. Больше хет-триков за «Ойлерс» только у Уэйна Гретцки (43), Гленна Андерсона (20) и Яри Курри (20).

В этом сезоне в активе Макдэвида 75 (28+47) очков за 43 матча при полезности «плюс 2».

Макдэвид забросил 28 шайб в 43 играх в этом сезоне – больше, чем за весь прошлый. Он идет 2-м в гонке снайперов, уступая лишь Маккиннону (35 голов)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
рейтинги
logoУэйн Гретцки
logoМарк Мессье
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
logoЯри Курри
logoНХЛ
Гленн Андерсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У Кучерова 8 матчей с 5+ очками в регулярках НХЛ за карьеру. Он делит с Малкиным 1-е место среди россиян по числу таких игр
4 января, 04:22
Макдэвид в 6-й раз набрал очки в 15+ играх подряд и вышел на 3-е место в истории НХЛ. Лемье делал это 7 раз, рекорд у Гретцки – 19
3 января, 21:39
Драйзайтль хет-триком прервал 8-матчевую безголевую серию и повторил рекорд «Эдмонтона» по числу сезонов с 20+ голами
24 декабря 2025, 09:10
Главные новости
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
3 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
25 минут назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
50 минут назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
17 минут назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
29 минут назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
39 минут назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55