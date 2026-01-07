  • Спортс
  КХЛ дисквалифицировала Трямкина на 1 матч. Защитник «Автомобилиста» ударил клюшкой в лицо Коршкову из «Трактора»
КХЛ дисквалифицировала защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина на один матч.

Он ударил клюшкой в лицо Егора Коршкова в матче FONBET КХЛ с «Трактором» (1:3), получив за это большой и дисциплинарный штраф до конца матча (5+20).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина по п.1.10.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении лиги.

В этом сезоне на счету Трямкина 16 матчей и 5 (2+3) очков при полезности «плюс 9».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
