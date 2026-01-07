Сорокин о рекорде «Айлендерс» по сухим матчам: «Я ничего не могу без команды, благодарю ребят за помощь»
Сорокин о рекорде «Айлендерс» по сухим матчам: я ничего не могу без команды.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал новый рекорд клуба по числу сухих матчей в регулярках НХЛ (26), который он установил в игре с «Нью-Джерси» (9:0).
«Я немного нервничал, потому что не играл две недели. В первые пару минут я чувствовал себя не в своей тарелке, но после нескольких бросков я нашел уверенность. Ребята помогли мне, забив много голов. Получилась интересная игра.
Установление рекорда франшизы – хорошо для воспоминаний, но прежде всего, это командная работа. Без команды я ничего не могу, поэтому я благодарю ребят за их помощь», – сказал Сорокин.
Сорокин по-королевски вернулся после травмы: 44 сэйва и рекорд клуба
