Спунер подписал контракт с «Лозанной». Экс-форвардом «Шанхая» интересовался «Салават»
Райан Спунер подписал контракт с «Лозанной».
Бывший нападающий клубов FONBET КХЛ Райан Спунер подписал контракт с «Лозанной» из чемпионата Швейцарии. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Ранее сообщалось, что 33-летним форвардом интересуется «Салават Юлаев».
Спунер выступал в КХЛ с 2019 года. Он провел в лиге 367 матчей с учетом плей-офф и набрал 291 (86+205) очко.
В этом сезоне хоккеист играл за «Шанхай» (5+15 за 31 матч). Китайский клуб расторг с ним контракт в середине декабря.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Лозанны»
