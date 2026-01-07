Спунер подписал контракт с «Лозанной». Экс-форвардом «Шанхая» интересовался «Салават»

Райан Спунер подписал контракт с «Лозанной».

Бывший нападающий клубов FONBET КХЛ Райан Спунер подписал контракт с «Лозанной » из чемпионата Швейцарии. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Ранее сообщалось , что 33-летним форвардом интересуется «Салават Юлаев ».

Спунер выступал в КХЛ с 2019 года. Он провел в лиге 367 матчей с учетом плей-офф и набрал 291 (86+205) очко.

В этом сезоне хоккеист играл за «Шанхай» (5+15 за 31 матч). Китайский клуб расторг с ним контракт в середине декабря.