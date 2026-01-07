Капитан «Сибири» Широков – 7-й игрок в истории КХЛ с 250 голами в лиге с учетом плей-офф. Рекорд у Мозякина – 419 шайб

Сергей Широков из «Сибири» стал 7-м игроком в истории КХЛ с 250 голами в лиге.

Капитан «Сибири » Сергей Широков сделал дубль в матче с «Адмиралом» (5:2) и стал седьмым игроком в истории FONBET КХЛ с 250 голами в лиге с учетом плей-офф (913 матчей).

Больше шайб только у Никиты Гусева («Динамо», 266), Александра Радулова («Локомотив», 288), Даниса Зарипова (292), Найджела Доуса (293), Вадима Шипачева («Динамо» Минск, 314) и Сергея Мозякина (419).

В текущем сезоне у 39-летнего Широкова 11 (5+6) очков в 34 матчах при полезности «минус 3».