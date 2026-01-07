Болельщики «Каролины» освистывали Рантанена в матче с «Далласом». Финский форвард забил гол и сделал ассист

Болельщики «Каролины» освистывали Рантанена в матче с «Далласом».

Болельщики «Каролины » освистывали форварда «Далласа » Микко Рантанена в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, финский нападающий перешел в «Старс» из «Харрикейнс» по ходу прошлого сезона. Он отказался продлевать контракт с клубом, который выменял игрока у «Колорадо».

Рантанен провел за «Каролину» 13 матчей и набрал 6 (2+4) очков. В игре против бывшей команды он забил гол и сделал результативную передачу, но «Даллас» уступил со счетом 3:6.

В текущем сезоне на счету Рантанена 59 (17+42) очков за 42 матча при полезности «плюс 1».

Свечников набрал 0+4 в матче с «Далласом» – личный рекорд по ассистам за игру в НХЛ. У него 35 очков в 43 играх в сезоне