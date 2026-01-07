Дэйли о готовности арены к ОИ-2026: «Последние отчеты носят позитивный характер. Для оценки будет важно тестовое мероприятие на этой неделе»

Дэйли о готовности арены к ОИ-2026: последние отчеты носят позитивный характер.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал ход строительства арены для олимпийского хоккейного турнира в Милане.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил , что вместимость стадиона составит 11 800 человек, а не 16 тысяч, как планировалось изначально.

– Рассказывали ли вам в ИИХФ о текущем состоянии ледовой арены к Олимпийским играм-2026? На данный момент больше шансов, что НХЛ поедет на Олимпиаду или нет?

– Наши последние отчеты носят позитивный характер. На этой неделе состоится тестовое мероприятие, которое будет важно для оценки ситуации, – сказал Дэйли.

