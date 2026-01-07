Рэддиш – 1-й защитник в истории «Тампы», набравший 2+ очка в 4 матчах подряд. У него 36 баллов за 36 игр при зарплате в 975 тысяч долларов в год
Защитник Даррен Рэддиш побил клубный рекорд «Тампы».
Защитник «Тампы» Даррен Рэддиш сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:2).
Он стал первым защитником в истории клуба, набравшим 2 очка и более в 4 играх подряд. На этом отрезке у 29-летнего хоккеиста 9 (4+5) результативных действий и полезность «плюс 6».
В этом сезоне Рэддиш провел 36 матчей за «Лайтнинг» и набрал 36 (12+24) очков при полезности «плюс 14».
Срок его контракта рассчитан до 30 июня 2026 года. Его средняя годовая зарплата – 975 тысяч долларов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
