  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рэддиш – 1-й защитник в истории «Тампы», набравший 2+ очка в 4 матчах подряд. У него 36 баллов за 36 игр при зарплате в 975 тысяч долларов в год
18

Рэддиш – 1-й защитник в истории «Тампы», набравший 2+ очка в 4 матчах подряд. У него 36 баллов за 36 игр при зарплате в 975 тысяч долларов в год

Защитник Даррен Рэддиш побил клубный рекорд «Тампы».

Защитник «Тампы» Даррен Рэддиш сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:2).

Он стал первым защитником в истории клуба, набравшим 2 очка и более в 4 играх подряд. На этом отрезке у 29-летнего хоккеиста 9 (4+5) результативных действий и полезность «плюс 6».

В этом сезоне Рэддиш провел 36 матчей за «Лайтнинг» и набрал 36 (12+24) очков при полезности «плюс 14».

Срок его контракта рассчитан до 30 июня 2026 года. Его средняя годовая зарплата – 975 тысяч долларов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДаррен Рэддиш
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
рекорды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бардаков набрал 1-е очко за 11 игр – ассист с «Тампой» и полезность «плюс 2». У форварда «Колорадо» 1+5 за 29 матчей в сезоне
7 января, 08:33
Рэддиш сделал 1-й хет-трик в НХЛ. Он 3-й защитник в истории «Тампы», забивший 3 гола за матч
4 января, 14:19
Кучеров забил 20+ голов за сезон в 11-й раз в карьере и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обойдя Сен-Луи
4 января, 10:20
Главные новости
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
2 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Чикаго», «Виннипег» против «Лос-Анджелеса», «Юта» сыграет с «Сент-Луисом»
24 минуты назад
Никитин о 3:2 с «Шанхаем»: «Нужно отдать должное сопернику, они задали планку. Нам приходилось зарабатывать моменты. Благодарю парней, что смогли переломить встречу»
49 минут назад
«Каролина» рассматривает варианты обмена Котканиеми (Эллиотт Фридман)
сегодня, 17:12
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» (3:2). Команда Никитина идет 5-й на Западе
сегодня, 16:26
КХЛ. ЦСКА обыграл «Шанхай», «Сочи» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Амур»
сегодня, 16:16
«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина («СЭ»)
сегодня, 15:55
Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»
сегодня, 15:19Видео
Радулов получит до 85 млн рублей от «Локомотива» за следующий сезон. 25 из них – бонус за попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ в регулярке («Матч ТВ»)
сегодня, 14:30
Малкин о возвращении после травмы в матче с «Нью-Джерси»: «Я немного нервничал, даже дышать не мог в 1-м периоде. Со второго я заиграл намного лучше»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:4 от «Лады»: «Наошибались, качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать. Задачу попадания в плей-офф никто не снимал»
16 минут назад
Мельничук заработает 14 млн рублей в «Локомотиве» в сезоне-2026/27 («Матч ТВ»)
28 минут назад
Тренер «Шанхая» Келли о 2:3 от ЦСКА: «Выдали хороший старт, повели 2:0, но затем соперник добавил физически. Третий период был равный, они додавили и забили важный гол»
38 минут назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Ведется правильная работа. Мне нравится, как ребята работают, показывают хорошую результативность»
сегодня, 16:54
Агент Радулова: «Продление контракта – инициатива «Локомотива». Такой игрок один в КХЛ, поэтому их желание очевидно»
сегодня, 16:44
«Лада» прервала 7-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи»
сегодня, 16:34
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках «Mentors’ Trip»
сегодня, 16:12Фото
«Адмирал» внес Шугаева в список травмированных
сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил контракт с Мельничуком до 2027 года
сегодня, 15:29
Андриевский о 2:4 с «Трактором»: «Амур» транжирил моменты, а соперник – наоборот. Поездка прошла кувырком, надо с чистого листа начать домашнюю серию»
сегодня, 14:55