Оливер отправил в нокдаун Ривса в драке во время матча «Коламбуса» с «Сан-Хосе»

Оливер отправил в нокдаун Ривса в драке во время матча НХЛ.
Форвард «Коламбуса» Мэтью Оливер и нападающий «Сан-Хосе» Райан Ривс подрались во время матча регулярного чемпионата НХЛ (2:5).
Эпизод произошел в конце второго периода. Хоккеисты сбросили перчатки и начали наносить друг другу серию ударов. В начале боя у Ривса слетел шлем.
После очередного попадания от Оливера, Ривс упал на лед. Он не сразу смог подняться, но покинул площадку самостоятельно, слегка пошатываясь.
По версии пользователей портала HockeyFights, безоговорочную победу в поединке одержал Оливер.
