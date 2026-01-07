Оливер отправил в нокдаун Ривса в драке во время матча «Коламбуса» с «Сан-Хосе»

Оливер отправил в нокдаун Ривса в драке во время матча НХЛ.

Форвард «Коламбуса » Мэтью Оливер и нападающий «Сан-Хосе » Райан Ривс подрались во время матча регулярного чемпионата НХЛ (2:5).

Эпизод произошел в конце второго периода. Хоккеисты сбросили перчатки и начали наносить друг другу серию ударов. В начале боя у Ривса слетел шлем.

После очередного попадания от Оливера, Ривс упал на лед. Он не сразу смог подняться, но покинул площадку самостоятельно, слегка пошатываясь.

По версии пользователей портала HockeyFights, безоговорочную победу в поединке одержал Оливер .