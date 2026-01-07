«Виннипег» проиграл 10 матчей подряд и идет последним в НХЛ. В прошлом сезоне клуб взял Президентский кубок, набрав 116 очков в регулярке

«Виннипег» проиграл 10 матчей подряд и идет последним в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег » дома проиграл «Вегасу » (3:4 ОТ). Это поражение стало для канадского клуба десятым подряд.

В активе «Джетс» 35 очков после 41 матча, команда занимает последнее место в Западной конференции и в сводной таблице лиги.

По итогам прошлого сезона «Виннипег» завоевал Президентский кубок, набрав больше всех очков в регулярке – 116.

Защитника «Виннипега» Флери доставили в больницу после удара о борт в матче с «Вегасом» – из-за хита Колесара. Все игроки «Джетс» вышли на лед, когда Хэйдна увозили