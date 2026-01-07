  • Спортс
  Лабанк о жизни в России: «Нужно установить карты, сервисы «Яндекса», хорошо настроить все на телефоне. Как только все освоишь, становится легко»
46

Форвард «Шанхая» Кевин Лабанк поделился мнением о жизни в России. 30-летний американец проводит первый сезон в FONBET КХЛ.

– Какие особенности жизни в России уже успел заметить? Что больше всего нравится?

– Люди здесь просто замечательные. Все очень добрые и приветливые. Мы с женой гуляли с двумя детьми, и моя дочь уронила туфлю. Мы этого не заметили, а потом кто-то подбежал к нам, держа туфлю, и отдал ее нам. Это просто показывает, насколько вежливы люди и насколько уважительно относятся к нам. Так что это действительно культурный шок в хорошем смысле.

– Что труднее всего дается?

– Самым сложным для нас был первый месяц. Нужно хорошо настроить все на телефоне: установить карты, сервисы «Яндекса». Нужно просто изучить все эти разные приложения, и как только все освоишь, становится легко, – сказал Лабанк.

Форвард «Шанхая» Лабанк о Петербурге: «Невероятный город. Были в Петергофе, узнали о семье Романовых. Здания, архитектура, реки и мосты создают европейскую атмосферу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
